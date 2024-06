Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia, że dywidenda będzie odpowiadała wysokości wypłaconej przez spółkę 10 listopada 2023 r. zaliczki dywidendowej, w związku z czym spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok 2023, podała spółka.

„Walne zgromadzenie Echo Investment postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2023 w wysokości 50 254 477,61 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki na zasadach określonych w pkt 1) – 3) poniżej:

1) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 40 537 450,43 zł pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 90 791 928,04 zł, tj. 22 grosze na 1 akcję spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki;

2) zaliczyć na poczet dywidendy kwotę 90 791 928,04 zł, tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez spółkę w dniu 10 listopada 2023 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 na mocy uchwały zarządu spółki z dnia 5 października 2023 roku (zaliczka dywidendowa);

3) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez spółkę w dniu 10 listopada 2023 r. zaliczki dywidendowej, w związku z czym, spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2023. W związku z powyższym, dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy nie ustala się” – czytamy w uchwale.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 1,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews