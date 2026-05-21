Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2025 r. w wysokości 5,15 zł na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 64,98 mln zł, podała spółka. Dniem dywidendy jest 2 czerwca, a wypłata dywidendy odbędzie się 8 czerwca 2026 r. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 21 maja 2026 roku wynosi 12 617 778 sztuk.

„Podtrzymujemy podejście, w ramach którego chcemy dzielić się z akcjonariuszami wypracowanymi wynikami. Wartość dywidendy wypłaconej w tym roku będzie historycznie rekordowo wysoka – 65 mln zł stanowi ponad 90% zysku netto za 2025 rok przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jednocześnie zachowujemy bezpieczny poziom zadłużenia na poziomie zbliżonym do jednorocznej EBITDA. To podejście z jednej strony jest konserwatywne, a z drugiej daje szansę na wykorzystywanie dźwigni finansowej, by skutecznie poprawiać rentowność kapitału własnego” – powiedział prezes Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2025 r. miała 772,51 mln zł skonsolidowanych przychodów.

