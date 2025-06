Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 58,39 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 77,76 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 4,23 zł na akcję, podała spółka. Kwotę 19,37 mln zł przeznaczono na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Dzień dywidendy ustalono na 22 września, zaś termin jej wypłaty – 17 grudnia 2025 r.

„Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy T.C. Dębica S.A może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki albo zaliczek na poczet dywidendy” – czytamy w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews