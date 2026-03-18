Genomtec zwołał na 13 kwietnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ), na którym akcjonariusze będą głosować podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 2 mln nowych akcji serii R oraz do 204 000 akcji serii S, z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. W ramach planowanej transakcji spółka zawarła z akcjonariuszem spółki – 5HT Fundacją Rodzinną – umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązał się on przeprowadzić ofertę publiczną do 2 mln istniejących akcji, pożyczonych od prezesa Genomtec – Mirona Tokarskiego oraz Małgorzaty Małodobrej-Mazur i przeznaczy całość pozyskanych środków na objęcie akcji nowej emisji serii R.

„Środki pozyskane z emisji akcji nowej emisji Genomtec zamierza przeznaczyć przede wszystkim na wsparcie procesu M&A oraz dalszą realizację kluczowych projektów rozwojowych. Finansowanie obejmie w szczególności prowadzenie testów parametrów diagnostycznych 3-plexowego wariantu platformy Genomtec ID w kontekście potencjalnych transakcji M&A, a także kontynuację projektów, które dotychczas otrzymały dofinansowanie grantowe. W tym zakresie planowane jest m.in. projektowanie i wytwarzanie prototypów kart reakcyjnych oraz analizatora OncoSNAAT na potrzeby badań, a także wsparcie projektu wykorzystującego rozwiązania AI do opracowywania zestawów starterów dla diagnostyki molekularnej” – czytamy w komunikacie.

W ramach planowanej transakcji spółka zawarła 17 marca br. z 5HT Fundacją Rodzinną umowę inwestycyjną, na podstawie której akcjonariusz zobowiązał się przeprowadzić ofertę publiczną do 2 mln istniejących akcji, pożyczonych od prezesa Mirona Tokarskiego oraz Małgorzaty Małodobrej-Mazur i przeznaczy całość pozyskanych środków na objęcie akcji nowej emisji serii R. W ten sposób Genomtec pozyska środki ze sprzedaży akcji serii R, które posłużą do wsparcia komercjalizacji projektów w ramach procesu M&A prowadzonego przez Genomtec. Dodatkowo Genomtec pozyskał od akcjonariusza 5HT Fundacja Rodzinna 1 mln zł pożyczki z prawem konwersji na akcje, podkreślono.

„W ciągu ostatniego roku wypracowaliśmy kilka zmian kluczowych dla powodzenia komercjalizacji naszych projektów. Zaawansowane projekty Genomtec ID i OncoSNAAT zostały wydzielone w odrębnych spółkach celowych GMT ID S.A. oraz GMT Genomics S.A. Taka reorganizacja pozwala nam na oferowanie każdego z projektów oddzielnie, co znacząco zwiększa elastyczność transakcyjną i pozwala lepiej dopasować się do oczekiwań nabywców w procesie M&A. Ponadto zrewidowaliśmy model współpracy z doradcami M&A, optymalizując ponoszone koszty i przejmując kontrolę nad tym procesem, co pozwala nam na bardziej proaktywne i skuteczne działanie na rynku. Działania w zakresie procesu M&A prowadzimy zarówno na rynkach zachodnich, jak również na terenie Azji. Potencjalni partnerzy zgłaszają potrzebę zweryfikowania naszej technologii, co potwierdza zapotrzebowanie rynkowe na technologie opracowywane przez Genomtec. Zaoferowanie inwestorom akcji już istniejących pozwala usprawnić przebieg całego procesu. Taka struktura umożliwia inwestorom nabycie akcji notowanych na rynku, a tym samym znacznie prostsze wejście kapitałowe do Genomtec. Jednocześnie zaangażowanie znaczącego akcjonariusza w ten mechanizm nie oznacza ograniczenia jego udziału w spółce. Zabezpieczenie kapitału pozostaje kluczowe dla osiągnięcia sukcesu procesu M&A, dlatego liczymy na poparcie akcjonariuszy dla uchwały o emisji nowych akcji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia” – powiedział prezes Miron Tokarski, cytowany w materiale.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Przeniosła się na GPW z rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews