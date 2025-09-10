Andrzej Przybyło, prezes Grupy AB oraz Iwona Przybyło, akcjonariusze Grupy AB, rozpoczynają proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) łącznie na nie więcej niż 3 065 252 akcji, stanowiących nie więcej niż 18,94% kapitału, podała spółka. Ponadto A. Przybyło chce przejść do rady nadzorczej spółki po upływie obecnej kadencji.

Andrzej Przybyło oferuje do sprzedaży nie więcej niż 1 316 200 akcji, stanowiących nie więcej niż 8,13% kapitału i głosów. Iwona Przybyło oferuje do sprzedaży nie więcej niż 1 749 052 akcje, stanowiące nie więcej niż 10,8% udziału w kapitale i głosów, wskazano w komunikacie.

Ipopema Securities pełni rolę firmy inwestycyjnej, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu. Cena sprzedaży akcji oraz łączna liczba akcji sprzedawanych zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu, podano także.

„Andrzej Przybyło, będący również prezesem zarządu spółki, poinformował spółkę, że w związku z rozpoczętą transakcją, nie zamierza ubiegać się o nominację na funkcję prezesa zarządu spółki ani o członkostwo w zarządzie spółki w kolejnej kadencji. Andrzej Przybyło wyraził jednocześnie chęć i gotowość, aby po upływie swojej obecnej kadencji w zarządzie kontynuować współpracę z akcjonariuszami spółki jako członek rady nadzorczej” – podano także.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40 W roku obrotowym 2023/2024 (październik 2023 – wrzesień 2024) miała 14,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews