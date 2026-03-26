Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2024/2025 w ogólnej kwocie 104,41 mln zł, co stanowi 6,45 zł na jedną akcję, podała spółka. Ogólna kwota dywidendy zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na akcję oraz liczby akcji własnych, które to akcje będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy. Wypłatą dywidendy objętych jest 16 187 644 sztuk akcji, z zastrzeżeniem, że dywidendą nie zostaną objęte akcje własne będące w posiadaniu emitenta w dniu dywidendy (skup akcji własnych). Dzień dywidendy został ustalony na 10 kwietnia, a wypłata dywidendy nastąpi 17 kwietnia 2026 roku.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 r. W roku obrotowym 2024/2025 (październik 2024 – wrzesień 2025) miała 14,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

