Zwyczajne walne zgromadzenie ING Banku Śląskiego zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2025 r. w łącznej wysokości 3 474,97 mln zł tj. w kwocie 26,71 zł brutto na jedną akcję, podał bank. Dzień dywidendy ustalono na 22 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy na 27 kwietnia 2026 r. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130,1 mln szt.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 282,02 mld zł na koniec 2025 r.

