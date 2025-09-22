Nadzwyczajne walne zgromadzenie Introlu uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 6,17 mln zł, gdzie wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,24 zł brutto, podała spółka. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 września, a terminem wypłaty – 2 października br.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. W 2024 r. odnotował 643,57 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews