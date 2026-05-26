Zwyczajne walne zgromadzenie Kruka zgodnie z rekomendacją zarządu podjęło uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. ZWZ postanowiło wypłacić dywidendę w wysokości 20 zł na jedną akcję (łącznie 390,87 mln zł z zysku netto za 2025 r.). Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty wyznaczono na 1 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 3 czerwca 2026 r. Dywidendą objętych zostało 19 543 390 akcji.

Pozostała część zysku netto za 2025 rok zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

„Kruk konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, łącząc atrakcyjną politykę dywidendową z aspiracjami rozwoju. Akceptacja przez akcjonariuszy rekomendacji zarządu o wypłacie 20 zł dywidendy na akcję za 2025 rok, umożliwia wypłatę najwyższej dywidendy w historii 12 lat dzielenia się rokrocznie zyskiem z akcjonariuszami Kruka. Jednocześnie potwierdza nasze podejście do budowania wartości dla inwestorów w długim terminie. Po tegorocznej wypłacie łączna wartość dywidend przekazanych akcjonariuszom Kruka wzrośnie do blisko 1,9 mld zł. Dziękujemy akcjonariuszom za zaufanie. Uchwała o wypłacie dywidendy jest dla nas ważnym elementem konsekwentnego dzielenia się efektami wzrostu Kruka, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału do dalszych inwestycji i realizacji celów strategicznych” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

