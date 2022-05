Akcjonariusze Mangata Holding zdecydowali o przeznaczeniu 32,05 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 4,8 zł na akcję wobec wcześniejszej rekomendacji zarządu zakładającej 4,5 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

„Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy emitenta (dywidendy) są podmioty będące akcjonariuszami emitenta w dniu 25 maja 2022 roku (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy emitenta (dywidendy) zostanie wypłacona 3 czerwca 2022 roku” – czytamy w komunikacie.

Zarząd Mangata Holding rekomendował przeznaczenie 30,05 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 37,01 mln zł, na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 4,5 zł na akcję. Podczas walnego zgromadzenia pełnomocnik akcjonariusza – Capital MBO – złożył wniosek o zmianę projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 poprzez zwiększenie kwoty dywidendy na jedną akcję do 4,8 zł z 4,5 zł.

Mangata Holding odnotował 70,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 33,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 37,01 mln zł wobec 18,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive – podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews