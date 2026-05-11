Zwyczajne walne zgromadzenie Marvipol Development podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 1,11 zł brutto dywidendy na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 46,23 mln zł, podała spółka. Dywidenda za 2025 r. zostanie wypłacona 20 maja 2026 roku, a dzień prawa do dywidendy został wyznaczony na 18 maja 2026 roku.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka – w następstwie podziału Marvipol SA – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol SA od 1996 r.

