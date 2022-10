Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na emisję akcji w związku z transakcją z Biofund Capital Management, podała spółka.

„28 października 2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Medicalgorithmics wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału spółki niezbędne do realizacji transakcji z Biofund Capital Management LLC (USA). Zawarta pomiędzy podmiotami umowa inwestycyjna zakłada objęcie 4 976 384 akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym, tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, przez Biofund za wkład w wysokości ok. 220 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna wynosić będzie 44,27 zł za akcję.

„Cieszymy się, że akcjonariusze zaaprobowali przedstawioną przez nas koncepcję dalszego rozwoju Medicalgorithmics. Dzięki połączeniu z Kardiolytics powstanie silny podmiot z dużym doświadczeniem oraz rozległymi kompetencjami w rozwijaniu algorytmów do automatycznej analizy obrazów tomografii komputerowej serca i układu krwionośnego oraz sygnałów EKG. Jesteśmy przekonani, że liczne synergie w działalności spółki i Kardiolytics przełożą się na wzrost skali naszego biznesu. Działamy w obszarze diagnostyki kardiologicznej, więc nasze produkty trafiają do tej samej grupy odbiorców – w naszym zasięgu jest obecnie blisko 20 krajów, gdzie prowadzimy aktywną sprzedaż. Dodatkowo, w wyniku dokapitalizowania znacząco ograniczy się zadłużenie spółki i uzyskamy możliwość zabezpieczania sobie wkładów własnych do licznych programów finansowania prac badawczo-rozwojowych. Rynek już dostrzega korzyści z naszej kooperacji z Biofund, czego efektem jest np. umowa dystrybucyjna z izraelskim SysteMedic. To dopiero początek – przed nami opracowanie wspólnej strategii działania i określenie mapy drogowej na kolejne lata” – powiedział członek zarządu, CFO Medicalgorithmics Maciej Gamrot, cytowany w komunikacie.

Na początku października Medicalgorithmics zawarł Biofund Capital Management LLC umowę, której przedmiotem jest objęcie 4 976 384 akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu przez Biofund za wkład pieniężny w kwocie 13,8 mln zł oraz niepieniężny w postaci 100% akcji w Kardiolytics Inc. z siedzibą w Oklahoma (USA). Jak zapowiadano, cena emisyjna miała wynosić 44,27 zł za akcję. Biofund ma zadebiutować na GPW do końca 2026 r.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

Źródło: ISBnews