Akcjonariusze Mercator Medical wyrazili zgodę na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu na przeprowadzenie skupu akcji własnych o wartości do 15 mln zł i cenie za walor ustalonej na 100 zł, podała spółka. Umorzone ma zostać dodatkowo 352,6 tys. akcji, jakie wcześniej skupiła spółka zależna.

„Wraz z poprawiającą się sytuacją rynkową Grupa Mercator Medical zamierza powrócić do bezpośrednich transferów gotówki do akcjonariuszy. Zarząd zwołał w tym celu we wrześniu br. walne zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze mieli zdecydować o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia o wartości do 15 mln zł i cenie za walor w zakresie 75-100 zł za sztukę. Podczas obrad akcjonariuszy największy z nich (Anabaza kontrolowana przez przewodniczącego rady nadzorczej dra Wiesława Żyznowskiego) zgłosił projekt uchwały, który został przegłosowany. Podtrzymuje on maksymalną kwotę skupu (15 mln zł), mówi też o konkretnej cenie skupu (100 zł za akcję) oraz okresie upoważnienia zarządu do ustalenia szczegółów i przeprowadzenia buy-backu (12 miesięcy)” – czytamy w komunikacie.

Skup ma odbyć się na bazie publicznego zaproszenia do sprzedaży akcji, a ewentualna redukcja zleceń ma być proporcjonalna z zaokrągleniem liczby ułamkowej w dół. Z kolei walory pozostające do zakupienia po takiej alokacji mają być przypisywane po jednej akcji począwszy od największej z ofert sprzedaży, przy czym w procesie tym nie będzie uczestniczył akcjonariusz posiadający powyżej 50% akcji.

„NWZ odbyte 14 października br. zdecydowało także o nieodpłatnym nabyciu przez Mercator Medical S.A. od spółki zależnej LeaderMed 352,6 tys. swoich akcji, jakie zostały przez nią skupione w 2023 roku. Celem tej operacji ma być również umorzenie akcji własnych” – czytamy dalej.

Grupa Mercator Medical posiadała w skonsolidowanym bilansie na koniec czerwca 2024 roku 362,3 mln zł środków pieniężnych i pozostałych szybko dostępnych aktywów finansowych oraz 71,7 mln zł długoterminowych aktywów finansowych, w tym 69,4 mln zł pożyczek udzielonych poza Grupę.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews