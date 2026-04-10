Akcjonariusze MOL zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 241 mld HUF za 2025 rok, podała spółka. Daje to 300 HUF na akcję (180 HUF podstawowej i 120 dodatkowej dywidendy), podała spółka.

Ponadto akcjonariusze na pięcioletnią kadencję wybrali Oszkára Világiego i György’ego Bacsę na członków rady dyrektorów.

„Rok 2025 był pełen wydarzeń. Coraz bardziej rygorystyczne regulacje, zakłócenia w dostawach ropy naftowej i pożar w rafinerii Dunaj wystawiły na próbę naszą odporność, ale wyszliśmy z tych kryzysów silniejsi. Skupiliśmy się na rozwiązaniach: aktywnie zabiegaliśmy o dialog z decydentami i broniliśmy interesów regionu nawet w obliczu silnych przeciwności. Konsekwentnie dążyliśmy do dywersyfikacji dostaw energii w regionie, ponieważ większa elastyczność w zakresie rurociągów, dostawców i procesu decyzyjnego jest zawsze korzystna. Jestem zadowolony z naszych wyników biznesowych, ale jeszcze bardziej dumny jestem z wewnętrznej efektywności, która stale się poprawia. Każda jednostka biznesowa zrobiła swoje, dzięki czemu Grupa weszła w kolejny rok w dobrej kondycji. Zrobiliśmy również krok naprzód w rozwoju organizacyjnym: struktura holdingowa zapewnia nam większą elastyczność i szybsze podejmowanie decyzji. Dzięki temu jesteśmy gotowi na dalszy rozwój” – powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 459 stacji na koniec 2025 r.

