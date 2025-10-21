Nadzwyczajne walne zgromadzenie Molecure przyjęło zmianę statutu spółki, która upoważnia zarząd do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w liczbie nie większej niż 8,24 mln w ramach kapitału docelowego, wynika z podjętych uchwał.

„Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego […] w zakresie do kwoty 82 412,62 zł zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez spółkę programów badawczo-rozwojowych, a w szczególności prowadzonych badań klinicznych, pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. in-licensing), połączeń lub przejęć innych podmiotów” – czytamy w uzasadnieniu.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie spółki, ponieważ podwyższenie kapitału następuje w celu szybszego i bardziej elastycznego pozyskiwania środków pieniężnych, podano także.

Na początku października prezes Marcin Szumowski informował, że uważa, że najlepszym partnerem w procesie dokapitalizowania byłby inwestor branżowy, zainteresowany obszarem terapeutycznym i wdrożeniem na rynek globalny.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

Źródło: ISBnews