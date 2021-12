Akcjonariusze Manufaktury Piwa Wódki i Wina zatwierdzili uchwały połączeniowe ze spółkami Doctor Brew oraz Przyjazne Państwo, podała spółka. Sfinalizowanie przejęć jest ostatnim etapem tworzenia holdingu alkoholowego przed planowaną publiczną emisją akcji i wprowadzeniem MPWiW do notowań na rynku NewConnect w 2022 r., dodano.

„Tworzymy jedyny w swoim rodzaju lifestylowy holding alkoholowy. Ścisła współpraca w ramach szerokiej grupy pozwala nam wykorzystywać synergie w zakresie produkcji, sprzedaży i marketingu. W efekcie Manufaktura Piwa Wina i Wódki osiągnie imponującą dynamikę wzrostu skonsolidowanych przychodów przy utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu rentowności” – powiedział prezes MPWiW Janusz Palikot, cytowany w komunikacie.

Połączenie następuje przez przejęcie spółki Doctor Brew i przeniesienie jej majątku na MPWiW, a w odniesieniu do Przyjaznego Państwa – w drodze emisji akcji przez MPWiW skierowanej do jej akcjonariuszy w zamian za 100% akcji Przyjaznego Państwa.

„Połączenie oraz wniesienie akcji Przyjaznego Państwa zostanie zgłoszone do zarejestrowania w KRS po zakończeniu procesu zawierania umów z akcjonariuszami Przyjaznego Państwa. Sfinalizowanie procesu łączenia jest jednocześnie kamieniem milowym, wieńczącym budowę docelowej struktury holdingu przed planowaną organizacją oferty publicznej (IPO) oraz wprowadzeniem akcji Manufaktury Piwa Wódki i Wina do obrotu na rynku NewConnect. W 2022 roku, zgodnie z planem, przejęta do grupy będzie jeszcze spółka Browar w Niechanowie” – czytamy także.

Spółka przypomniała, że decyzja o konsolidacji działalności MPWiW oraz Doctor Brew została podjęta jeszcze w 2020 roku.

„Konsolidacja operacyjna poprzez przeniesienie procesu produkcji piw Doctor Brew do zakładu Tenczynek i uzyskanie efektu synergii została już faktycznie zrealizowana. Z kolei Przyjazne Państwo jest spółką marketingową powołaną do tworzenia emocjonalnych produktów alkoholowych z dodatkiem suszu z konopi. Powstała w 2020 roku spółka, już w styczniu 2021 r. wypuściła na rynek pierwsze piwo pod marką BUH, które okazało się sprzedażowym hitem. W 2021 roku do oferty dołączyły wódki i okowita BUH, które stanowią obecnie znaczący wolumen sprzedaży Przyjaznego Państwa. W promocję produktów zaangażowany jest nie tylko Janusz Palikot, ale też Kuba Wojewódzki” – czytamy także.

W skład holdingu Manufaktury Piwa Wódki i Wina wchodzi obecnie bezpośrednio również m.in. Tenczynska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże oraz pośrednio także Tenczynek Bezalkoholowe. Po zakończeniu procesu wniesienia akcji Przyjaznego Państwa dołączy pośrednio także BUH Destilery.

Źródło: ISBnews