Akcjonariusze Nestmedic zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 maja br. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 7,5 mln akcji serii U i zaoferowania ich wyłącznie akcjonariuszowi 5HT Fundacji Rodzinnej, podała spółka.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 750 000 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 7 500 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł każda” – czytamy w projekcie uchwały.

Spółka informowała 4 kwietnia br. o zawarciu z akcjonariuszem – 5HT Fundacją Rodzinną – umowy inwestycyjnej, na podstawie której akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej sprzedaży do 7,5 mln istniejących akcji spółki po 0,5 zł za sztukę, w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków w objęcie akcji nowej emisji w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedawanych, rzeczywiście zbytych przez akcjonariusza w ramach oferty publicznej. Zawarcie umowy stanowi element niezbędny do częściowej realizacji opcji strategicznych związanych z rozwojem spółki oraz jej flagowego produktu – Pregnabit Pro – na rynku amerykańskim.

Nestmedic, powstały w 2014 r., to polska marka z branży medtechowej, której flagowym produktem jest system Pregnabit, służący do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

Źródło: ISBnews