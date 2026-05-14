Zwyczajne walne zgromadzenie Onde podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 0,31 zł dywidendy na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 16,9 mln zł, podała spółka. Dywidenda za 2025 r. zostanie wypłacona 22 maja 2026 roku, a dzień prawa do dywidendy został wyznaczony na 19 maja 2026 roku.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews