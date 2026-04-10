Zwyczajne walne zgromadzenie Orange Polska zdecydowało o przeznaczeniu 800,54 mln zł z zysku netto za 2025 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,61 zł na akcję, podał bank. Dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2026 r. Dywidendą objętych jest 1 312 357 479 akcji Orange Polska.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

