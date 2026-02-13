Akcjonariusze OT Logistics: CRES Fundacja Rodzinna, Marsel Fundacja Rodzinna i Neuvic Fundacja Rodzinna zawarły ze spółką DD Rail Properties przedwstępną umowę sprzedaży 49,99% akcji OT Logistics. Łączna wartość transakcji to 102,2 mln zł, podała spółka.

„Wejście do spółki nowego, silnego inwestora z dużym doświadczeniem branżowym pomoże w odbudowaniu pozycji rynkowej Grupy OTL i stworzy nowe możliwości handlowe. To dla nas również ogromne wzmocnienie finansowe poprzez spodziewaną odbudowę stabilności wyników oraz płynności, a także przeładunkowe, ponieważ spółki należące do czeskiego inwestora dysponują własnymi wolumenami towarów, głównie półproduktami stalowymi, które mogą być przeładowywane w naszych terminalach portowych. Widzimy też szansę na przejęcie części strumieni ładunków z kierunków tradycyjnie obsługiwanych przez polskie porty, co w realiach silnej konkurencji może stać się źródłem znaczącej przewagi rynkowej. Jesteśmy przekonani, że owocna współpraca wzmocni pozycję OT Logistics na europejskim rynku i stworzy nowe możliwości rozwojowe, które do tej pory były poza naszym zasięgiem” – powiedział prezes OT Logistics Kamil Jedynak, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem podpisanej umowy jest sprzedaż przez dotychczasowych akcjonariuszy na rzecz DD Rail Properties łącznie 6 548 080 akcji OT Logistics, stanowiących 49,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 49,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu za łączną cenę 102,2 mln zł, tj. po cenie 15,61 zł za jedną akcję. W ramach zaplanowanej transakcji Cres sprzeda 1 169 336 akcji za cenę 18,2 mln zł, Marsel 2 359 065 akcji za cenę 36,8 mln zł, a Neuvic 3 019 679 akcji za cenę 47,1 mln zł. Po zakończeniu transakcji dotychczasowi akcjonariusze pozostaną mniejszościowymi udziałowcami spółki.

Zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem uprzedniego spełnienia warunków zawieszających, obejmujących uzyskanie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w jurysdykcjach poza Polską. Zgoda prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie transakcji została wydana 10 lutego 2026 r. Termin na spełnienie warunków zawieszających został ustalony na 31 maja 2026 r. i ulega automatycznemu przedłużeniu o dwa miesiące w przypadku nieuzyskania w tym terminie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w odpowiednich jurysdykcjach, wskazano również.

Firma DD Rail Properties należy do SPV Second i Auctor Alfa (po 50% udziałów). SPV Second jest spółką w całości należącą do Jaroslava Strnada, czeskiego przedsiębiorcy i inwestora przemysłowego o silnej obecności w Europie Środkowej i Południowej, którego działalność inwestycyjna koncentruje się na sektorach strategicznych, takich jak transport kolejowy, recykling, energetyka i przemysł maszynowy. Auctor Alfa, a.s. jest spółką należącą w całości do Auctor Holding, a.s., jednej z wiodących grup inwestycyjnych w Europie Południowo-Środkowej, posiadającej silną pozycję w sektorze hotelarskim i farmaceutycznym.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 321 mln zł w 2024 r.

