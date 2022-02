Akcjonariusze Passus zdecydują o emisji akcji serii G bez prawa poboru oraz o ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), tj. przeniesienie notowań z NewConnect, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 lutego.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 1 783 700 akcji spółki […] po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji do obrotu na tym rynku” – czytamy w projekcie uchwały.

W kolejnym projekcie uchwały przewidziano podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Akcje serii G mają zostać zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, na zasadach określonych w prospekcie sporządzonym w związku z ofertą publiczną. Akcje serii G oraz wynikające z nich prawa do akcji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

W listopadzie 2021 r. zarząd Passus podjął decyzję o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i podał, że zmianie rynku notowań może towarzyszyć emisja akcji.

Passus to notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji.

Źródło: ISBnews