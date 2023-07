Akcjonariusze Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) zdecydowali o przeznaczeniu 7 mln zł z zysku za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,66 zł na akcję, podała spółka. Dniem dywidendy będzie 10 lipca, a dniem wypłaty 18 lipca 2023 r.

Jednocześnie walne zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o ubieganie się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii A i B spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Działania, co do których zdecydowało walne zgromadzenie akcjonariuszy, wpisują się w obraną strategię spółki związaną z rozwojem Grupy PTWP. Umacniamy swoją pozycję w każdym z trzech głównych obszarów działalności: organizacji wydarzeń, online i zarządzaniu obiektami. Mamy też za sobą bardzo dobry pod względem wyników rok 2022 i mocne pierwsze miesiące 2023, to wszystko pozwala nam konsekwentnie wdrażać plan związany z debiutem na regulowanym rynku GPW” – powiedział prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik, cytowany w komunikacie.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości – spółka-matka grupy kapitałowej PTWP – działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach – to cztery obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność grupy. Jest notowana na NewConnect.

Źródło: ISBnews