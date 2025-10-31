Akcjonariusze PZU Zdrowie zdecydowali o zwiększeniu swojego zaangażowania, obejmując nowe akcje spółki o łącznej wartości 380 mln zł, podała Grupa PZU. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na inwestycje w rozwój własnej sieci medycznej i spłatę pożyczek.

Decyzja akcjonariuszy spółki, tj. PZU SA i PZU Życie, stanowi jeden z kluczowych kroków w realizacji strategii Grupy PZU na lata 2025-2027. Celem strategicznym jest przekroczenie do końca 2027 r. 3 mld zł przychodów w filarze zdrowie oraz budowa nowoczesnego ekosystemu skoordynowanej opieki zdrowotnej, podkreślono.

„Pozyskany kapitał zostanie przez PZU Zdrowie w części przeznaczony na inwestycje w rozwój własnej sieci medycznej, w tym tworzenie nowych placówek, oraz przejęcia istniejących na rynku opieki zdrowotnej podmiotów. Część środków posłuży także do spłaty pożyczek, co wzmocni zdolność spółki do finansowania dalszego, organicznego rozwoju. W ramach dokapitalizowania, kapitał własny PZU Zdrowie wzrośnie o 380 mln zł (o 170 mln zł w ramach wkładu pieniężnego akcjonariuszy i o 210 mln zł w ramach konwersji zobowiązań finansowych)” – czytamy w komunikacie.

Sąd dokonał już rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PZU Zdrowie, podano także.

„Tak znaczące dokapitalizowanie, pierwsze od wielu lat, to też wyraz dużego zaufania do zespołu PZU Zdrowie, uznanie dla znaczącej poprawy wyników spółki i potwierdzenie znaczenia rynku zdrowotnego w strategii Grupy PZU. Bardzo dziękuję zarządom i radom nadzorczym PZU Zdrowie, PZU i PZU Życie i wspierającym nas koleżankom i kolegom z Grupy za tę decyzję i za udzielony kredyt zaufania” – skomentował prezes PZU Zdrowie Jan Zimowicz, cytowany w materiale.

PZU Zdrowie to jeden z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie abonamentów oraz poprzez obsługę ubezpieczeń zdrowotnych Grupy PZU – dla firm, klientów indywidualnych i w ramach NFZ.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

