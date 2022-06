Akcjonariusze Ronson Development zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o warunkowej wypłacie dywidendy w wysokości 0,24 zł na akcję za 2021 rok, podała spółka.

„Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy emitenta podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 w kwocie 40 346 602 zł w ten sposób, że:



1. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki przeznaczyć kwotę 0,24 zł na jedną akcję, przy czym całkowita kwota na wypłatę dywidendy zależeć będzie od liczby akcji własnych (które nie uprawniają do otrzymania dywidendy) posiadanych przez spółkę w dniu dywidendy i w żadnym wypadku nie będzie wyższa niż 39 362 595,12 zł,

2. pozostałą część zysku netto spółki za rok 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy” – czytamy w uchwale walnego.



Podział zysku w sposób określony powyżej jest uzależniony od tego, że wypłata ta nie wpłynie negatywnie na zdolność spółki do spłaty zadłużenia lub realizacji planów rozwojowych, w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej i sytuacji na rynku nieruchomości. Spełnienie lub niespełnienie tego warunku zostanie stwierdzone przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki nie później niż do 30 listopada 2022 r., zastrzeżono.

W przypadku braku podjęcia przez ww. NWZ odpowiedniej uchwały lub w przypadku podjęcia uchwały o niespełnieniu powyższego warunku, cała kwota zysku za rok 2021 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, wynika z materiału.



W przypadku wypłaty dywidendy, dzień dywidendy ustalono na 30 września 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy na 15 grudnia 2022 roku.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. do kwietnia 2022 r. W 2021 r. sprzedała 877 lokali, a przekazała 1 007.

Źródło: ISBnews