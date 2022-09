Akcjonariusze Ryvu Therapeutics upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 8 465 615 akcji z wyłączeniem prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Upoważnienie wygasa z końcem 2024 roku.

„Podstawowym celem wprowadzenia kapitału docelowego jest zapewnienie spółce elastycznego instrumentu umożliwiającego stosunkowo szybkie i sprawne uzyskanie finansowania w drodze emisji nowych akcji. Kapitał docelowy pozwoli spółce na szybsze aniżeli przy zwykłym trybie emitowanie i oferowanie akcji. Umożliwi to sprawne reagowanie na finansowe potrzeby spółki, a w szczególności te związane z badaniami prowadzonymi przez spółkę, oraz pozwoli na dokapitalizowanie spółki w dogodnym momencie, uwzględniającym perspektywy biznesowe spółki, aktualną cenę rynkową i popyt na akcje spółki, jak również sytuację na rynkach finansowych, a w szczególności sytuację w branży biotechnologicznej. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli dostosować wielkość emisji do finansowych potrzeb spółki w danym momencie” – czytamy w uzasadnieniu.

Upoważnienie zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, za zgodą rady nadzorczej, prawa poboru nowych akcji, pozwoli na skrócenie procedury emisji i umożliwi tym samym szybsze dokapitalizowanie, dodano.

W sierpniu spółka informowała, że ocenia, że będzie potrzebować środków z pierwszej transzy emisji akcji pod koniec I kw. 2023 r. Spółka „bardzo wysoko” oceniała prawdopodobieństwo zrealizowania podwyższenia kapitału docelowego o max. 8,47 mln akcji (co rozwodniłoby jej kapitał o max. 31,5%).

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews