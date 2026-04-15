Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę 5,03 mld zł z zysku netto za 2025 r. oraz 76,82 mln zł pochodzących z kapitału dywidendowego, podał bank. Całkowita kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 5,11 mld zł. Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O wynosi 49,98 zł.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Erste Group Bank AG. Aktywa razem banku wyniosły 308,15 mld zł na koniec 2025 r.

