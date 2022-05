Walne zgromadzenie Serinus Energy zdecydowało o udzieleniu radzie dyrektorów spółki upoważnienia do nabycia do 112,47 mln akcji własnych, stanowiących ok. 10% akcji zwykłych pozostających w obrocie, a także o scaleniu akcji w stosunku 10:1, podała spółka.

„Cena minimalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za akcję zwykłą, wynosi 0,01 GBP;

cena maksymalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za akcję zwykłą, będzie stanowić wyższą z następujących wartości: (A) kwota równa 5% powyżej średnich notowań rynkowych akcji zwykłych spółki […] za pięć dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym została zawarta umowa w sprawie nabycia akcji; lub

(B) cena w ostatniej niezależnej transakcji lub w najwyższej aktualnej niezależnej ofercie […] w momencie dokonania nabycia, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa” – czytamy w uchwale walnego.

Upoważnienie wygasa po upływie 15 miesięcy od podjęcia uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZ spółki, które odbędzie się w 2023 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, zaznaczono.

Jednocześnie akcjonariusze upoważnili spółkę do scalenia wszystkich akcji zwykłych w proporcji 10 do 1.

„Rada dyrektorów zdecydowała się zawnioskować o przeprowadzenie scalenia, ponieważ jej zdaniem mniejsza liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie będzie łatwiejsza do obsługi, co z kolei leży w interesie akcjonariuszy i będzie sprzyjać rozwojowi spółki. Ponadto rada dyrektorów uważa, że scalenie: spowoduje proporcjonalny wzrost ceny akcji spółki, co zwiększy ich płynność oraz wolumen obrotu; będzie stanowić podstawę do zniwelowania istniejącej różnicy pomiędzy ceną oferowaną a faktyczną ceną sprzedaży akcji spółki; przyczyni się do dalszej poprawy postrzegania spółki i perspektyw jej rozwoju, a także do zwiększenia zainteresowania jej akcjami ze strony szerszej grupy potencjalnych inwestorów” – czytamy w komunikacie.

Scalenie zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

W wyniku przeprowadzenia scalenia każde 10 istniejących akcji zwykłych należących do akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy spółki według stanu na godz. 18:00 (BST) w dniu 16 maja zostanie zamienionych na jedną scaloną akcję zwykłą.

Oczekuje się, że scalone akcje zwykłe powstałe w wyniku scalenia zostaną uznane na rachunkach CREST o godz. 8:00 (BST) w dniu 17 maja 2022 r., podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews