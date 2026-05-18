Zwyczajne walne zgromadzenie Shoper postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku za 2025 r. w wysokości 16,88 mln zł, co oznacza, że kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,6 zł, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 28 134 560. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca, a termin wypłaty na 16 czerwca 2026 roku.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

