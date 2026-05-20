Zwyczajne walne zgromadzenie Taurona postanowiło dokonać podziału zysku netto za 2025 r. w kwocie 3 307,28 mln zł w następujący sposób: kwotę 350,51 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co oznacza 0,2 zł na jedną akcję), a kwotę 2 956,77 mln zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka. Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 17 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 2 lipca 2026 r. Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1 752 549 394 akcje.

„Walne zgromadzenie Tauron Polska Energia podjęło decyzję o podziale zysków i wypłacie dywidendy za rekordowy 2025 rok. To pierwsza taka sytuacja od 11 lat. Zgodnie z przyjętą w 2024 roku strategią zakładano, że wypłata od zysków nastąpi nie później niż w 2029 roku, jednak dzięki bardzo dobrym wynikom operacyjnym (7,5 mld zł EBITDA) i szczególnie wysokiemu poziomowi zysku netto (3,3 mld zł) możliwe było podjęcie tej decyzji już w bieżącym roku” – czytamy w komunikacie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

