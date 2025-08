Zwyczajne walne zgromadzenie Text podjęło uchwałę, by z jednostkowego zysku za rok obrotowy 2024/2025, wynoszącego 163,7 mln zł, na zasilenie kapitału zapasowego przeznaczyć 7,66 mln zł, a na wypłatę dywidendy 156,05 mln zł (na jedną akcję 6,06 zł), podała spółka. Przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy, to jest zaliczki w kwocie 42,75 mln zł i zaliczki w kwocie 38,88 mln zł, pozostająca do wypłaty dywidenda wynosi 74,42 mln zł, to jest 2,89 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy na 18 września, dzień wypłaty dywidendy na 25 września 2025 r.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews