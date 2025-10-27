Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy The Farm 51 Group podjęło uchwałę o przeprowadzeniu emisji akcji serii L w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka planuje pozyskać do 11,5 mln zł i zaoferuje maksymalnie 1 153 913 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 10 zł za sztukę, podał The Farm 51. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na kampanię marketingową gry „Chernobylite 2”, rozwój nowej produkcji „Wardevil” i kontynuację prac nad projektami dronowymi.

„Zależy nam na dotarciu do jak najszerszej grupy graczy i przygotowaniu 'Chernobylite 2′ do udanej premiery w pełnej wersji w I kwartale 2026 r. Emisja akcji daje nam również możliwość rozwijania 'Wardevil’ oraz pogłębiania prac nad technologiami dronowymi, które mają potencjał nie tylko w rozrywce, ale także w zastosowaniach obronnych” – powiedział prezes Wojciech Pazdur, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z harmonogramem emisji dzień prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy przypada na 12 listopada 2025 r. Zapisy na akcje potrwają od 17 do 28 listopada 2025 r., a ich przydział planowany jest na 9 grudnia. Przydział akcji serii L nieobjętych w ramach prawa poboru oraz zamknięcie oferty publicznej przewidziano na 12 grudnia 2025 r., podano także.

Pozyskane środki pozwolą spółce na dalszy rozwój „Wardevil”, gry typu military survival FPS z elementami stealth, a także na kontynuację zaawansowanych prac nad projektami dronowymi o podwójnym zastosowaniu. The Farm 51 realizuje m.in. projekt WRE-BSL, zakładający opracowanie technologii symulacji dronów bojowych, które będą wykorzystywane zarówno w grach („Chernobylite 2”, „Wardevil”), jak i w szkoleniach operatorów oraz projektach przemysłowych i militarnych, czytamy dalej.

The Farm 51 to polskie studio deweloperskie notowane na NewConnect i specjalizujące się w tworzeniu gier komputerowych i rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem fotogrametrii oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Źródło: ISBnews