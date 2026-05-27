Zwyczajne walne zgromadzenie Torpolu postanowiło o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w 2025 r., wynoszącego 78,64 mln zł, na wypłatę dywidendy w wysokości 77,87 mln zł (tj. 3,39 zł na akcję) i na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 767 tys. zł, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 17 lipca 2026 roku.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,98 mld zł w 2025 r.

