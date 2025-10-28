Akcjonariusze Unimotu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o sfinansowaniu przez spółkę nabycia akcji własnych Unimotu w ramach planowanego programu lojalnościowego dla franczyzobiorców prowadzących stacje paliw Avia, współpracujących ze spółką pod nazwą: „Wspólny kurs z Unimot”, w kwocie do 10 mln zł, podała spółka.

„Celem finansowania przez spółkę nabycia wyemitowanych przez nią akcji jest umożliwienie nabycia akcji spółki przez jej najbardziej zaangażowanych franczyzobiorców prowadzących stacje paliw w sieci Avia i współpracujących z Grupą Unimot od co najmniej 5 lat. […] Program przewidywać będzie możliwość przyznania podmiotom nabywającym określonego limitu środków pieniężnych w wysokości do 150 tys. zł netto na każdą stację paliw działającą w ramach sieci Avia z przeznaczeniem na zakup akcji spółki. Wartość przyznawanego limitu środków uzależniona będzie od poziomu współpracy ze spółką” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, program skierowany będzie do najbardziej zaangażowanych franczyzobiorców, którzy nieprzerwanie współpracują ze spółką przez co najmniej 5 lat i odgrywali kluczową rolę w budowaniu marki Avia na rynku. Sprzyjać będzie zacieśnieniu relacji gospodarczych oraz zwiększeniu ich zaangażowania w realizację wspólnych celów biznesowych. Kluczowi franczyzobiorcy staną się w takim modelu nie tylko partnerami handlowymi, ale również faktycznie współwłaścicielami spółki, co istotnie wzmocni ich motywację do dbałości o jej wyniki operacyjne, reputację rynkową oraz długofalowy rozwój całej Grupy Unimot.

„W ocenie zarządu, udział podmiotów nabywających w kapitale zakładowym spółki przełoży się na większą skłonność do wdrażania wspólnych rozwiązań operacyjnych, przestrzegania standardów jakości oraz jednolitego wizerunku marki. Taka integracja będzie sprzyjała spójności całego systemu franczyzowego i zwiększy jego efektywność, a dla spółki i całej grupy będzie oznaczała wymierne korzyści” – czytamy dalej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews