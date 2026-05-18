Akcjonariusze Vercom podjęli uchwałę o przeznaczeniu 60,1 mln zł na wypłatę dywidendy za 2025 r., czyli po 2,73 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 12 czerwca 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy na 16 czerwca 2026 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 22 011 002.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service – CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Należy do grupy cyber_Folks. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews