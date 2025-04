Zwyczajne walne zgromadzenie VIA4 – spółki zależnej Stalexportu Autostrady – zdecydowało o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, w tym łącznie 6,27 mln zł dla Stalexportu Autostrady (2,2 mln zł do 5 kwietnia, 2,97 mln zł do 5 września i 1,1 mln zł do 5 listopada br.), podał Stalexport. Do Egis Operations S.A.S. trafi łącznie kwoty kwota 5,13 mln zł.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Źródło: ISBnews