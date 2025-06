Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 10 mln serii E oraz 3 478 261 akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru oraz akcji serii F, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

„Cena emisyjna za jedną akcję nowej emisji [serii E] wynosi 5,75 zł, a zatem łączna cena emisyjna za wszystkie akcje nowej emisji wynosi 57 500 000 zł” – czytamy w uchwale.

Akcje serii E zostaną objęte w całości na podstawie umowy objęcia akcji nowej emisji zawartej w drodze złożenia oferty spółce MP Inwestors.

„Akcje nowej emisji [serii F] zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym w sposób opisany w § 3 ust. 5 poniżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji nowej emisji zgodnie z § 3 ust. 3. Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia ceny emisyjnej za jedną akcję nowej emisji” – czytamy dalej.

Akcje serii G zostaną objęte w całości na podstawie umowy objęcia akcji nowej emisji zawartej w drodze złożenia oferty spółce MPSz, podano także.

W związku z decyzjami o emisjach, akcjonariusze dokonali zmian statutu spółki, według któego obecnie jej kapitał zakładowy wynosi 14 770 652,20 zł i dzieli się na 73 853 261 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

W połowie maja br. Wielton poinformował, że zdecydował o podjęciu działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego i prowadzących do wypełnienia zobowiązania następczego do pozyskania finansowania w kwocie nie niższej niż 50 mln zł w terminie do 30 czerwca 2025 r., wynikającego z konsorcjalnej umowy kredytowej z grudnia 2018 r. w zakresie finansowania Grupy. W następstwie tego zwołał na 11 czerwca nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F, w obu przypadkach z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji.

MP Inwestors posiada obecnie akcje stanowiąze 37,62% kapitału zakładowego Wieltonu, a MPSz posiada bezpośrednio 13,35% kapitału zakładowego Wieltona i jest obligatariuszem posiadającym 10 tys. obligacji serii A oraz 10 tys. obligacji serii B.

Jak wówczas informowano, celem przeprowadzenia emisji akcji F jest skonwertowanie na kapitał zakładowy spółki wierzytelności MPSz wobec spółki z tytułu 10 tys. obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę 24 września 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł oraz z tytułu 10 tys. obligacji serii B wyemitowanych 24 września 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, przy czym kwota wkładu pieniężnego stanowić będzie równowartość sumy kwoty nominalnej obligacji serii A oraz obligacji serii B, tj. 20 mln zł.

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,1 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews