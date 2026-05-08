Akcjonariusze XTB zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 478,51 mln zł z zysku netto za rok 2025, który wyniósł 638,89 mln zł, na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę 4,07 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 160,39 mln zł zysku przeznaczono na kapitał rezerwowy. Dzień dywidendy ustalono na 15 czerwca, a dzień jej wypłaty – na 24 czerwca. Dywidendą objęte są wszystkie akcje w liczbie 117 569 251.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

