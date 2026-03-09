Akcjonariusze XTPL zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji do 300 tys. akcji serii Y bez prawa poboru, wynika z podjętych uchwał.

Oferta akcji zostanie skierowana do wybranych przez zarząd inwestorów kwalifikowanych. Zgodnie z podjętą uchwałą dotyczącą emisji nowych akcji serii Y, umowy objęcia tych akcji mają być zawierane przez spółkę do 26 marca 2026 roku, podano w uchwałach.

W lutym XTPL podał, że podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania dodatkowego finansowania poprzez emisję nie więcej niż 300 tys. akcji. Decyzja była wynikiem postępów w czterech równoległych procesach prowadzonych od września 2025 roku, nakierowanych na zabezpieczenie zidentyfikowanej luki kapitałowej na poziomie ok. 15-20 mln zł w I półroczu 2026 r.

Celem finansowym XTPL na bieżący rok jest zabezpieczenie wymaganych środków pieniężnych do dalszego skalowania biznesu, a celem operacyjnym jest osiągnięcie kolejnego wdrożenia przemysłowego i rozpoczęcie komercjalizacji nowej linii produktowej ODRA (wcześniej nazywanej roboczo DPS+).

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

Źródło: ISBnews