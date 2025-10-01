Aktualizacja strategii Grupy Żabka zakłada znaczące przyspieszenie rozwoju sieci sklepów oraz rozpoczęcie wypłat dywidendy, podała spółka. Cel otwarć na lata 2025-2028 został podniesiony do ponad 1300 rocznie wobec 1300 na 2025 rok oraz 1000 na lata 2026-2028 w dotychczasowych planach. W efekcie na koniec 2028 r. sieć będzie liczyła około 16 tys. sklepów, czyli o około 1500 więcej, niż zakładano podczas debiutu na GPW. Sprzyjają temu dobre wyniki nowo otwieranych placówek oraz dostęp do atrakcyjnych lokalizacji w Polsce i Rumunii. Grupa podtrzymała także oczekiwania z IPO, dotyczące m.in. ponad dwukrotnego wzrostu sprzedaży do klienta końcowego, w latach 2023-2028.

„Dzięki stabilnemu generowaniu gotówki oraz konsekwentnemu obniżaniu zadłużenia, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spółka oczekuje obniżenia wskaźnika zadłużenia skorygowanego zysku netto do EBITDA post-rent do poziomu 1,0x w bliskiej przyszłości. Efektywność sprzedażowa i operacyjna pozwala również utrzymać założenia IPO dotyczące pozostałych kluczowych wyników finansowych, w tym średni do wysokiego jednocyfrowy wzrost sprzedaży porównywalnej LfL, marżę EBITDA na poziomie górnej granicy zakładanego przedziału 12-13% oraz poprawę marży skorygowanego zysku netto do 4,5% w średniej perspektywie” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, zgodnie z zatwierdzoną nową polityką alokacji kapitału, rada dyrektorów zamierza rekomendować dywidendę w wysokości 50% zysku netto za rok 2025, a w kolejnych latach – dywidendę w wysokości od 50 do 70% zysku netto, w zależności od sytuacji rynkowej i planów inwestycyjnych. W dłuższym terminie Grupa nie wyklucza także programów skupu akcji własnych.

„Zgodnie z zapowiedziami podczas IPO realizujemy strategię dynamicznego rozwoju Grupy Żabka, opartą na solidnych fundamentach finansowych i rosnącej marżowości. Koncentrujemy się na ekspansji organicznej, by do końca 2028 roku nasza sieć liczyła około 16 tysięcy sklepów w Polsce i Rumunii. Jest to około 1500 więcej placówek, niż przewidywaliśmy w momencie debiutu na GPW w 2024 r. Zrewidowaliśmy jednocześnie nasz potencjał rozwoju (tzw. whitespace), który łącznie wynosi dziś około 27 tys. placówek w Polsce i Rumunii. Nowa polityka alokacji kapitału zakłada łączenie inwestycji w dalszy rozwój z regularnym dzieleniem się zyskiem z akcjonariuszami poprzez dywidendę, której poziom będzie dostosowywany do bieżącej sytuacji rynkowej i planów inwestycyjnych. W przyszłości nie wykluczamy również skupu akcji własnych – wszystko z myślą o budowaniu długoterminowej wartości Grupy oraz stabilnych korzyściach dla inwestorów” – powiedział CEO Tomasz Suchański, cytowany w materiale.

„Rozpoczynamy kolejny etap rozwoju Grupy Żabka, łącząc dynamiczną ekspansję sieci w Polsce i Rumunii ze zwrotem wartości dla akcjonariuszy poprzez dywidendę. Nasza strategia opiera się na konsekwentnym wzroście organicznym, poprzez ekspansje sieci sklepów, rozwoju sprzedaży porównywalnej Like-For-Like oraz rozwoju naszych biznesów cyfrowych. Dzięki stałemu wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej, innowacyjnej ofercie produktowej oraz skutecznej alokacji kapitału dążymy do ponad dwukrotnego wzrostu sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023-2028 i umocnienia pozycji lidera branży modern convenience” – dodał group chief strategy & development officer Tomasz Blicharski.

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Grupy Żabka liczyła 11 793 placówki w Polsce i Rumunii, co oznacza wzrost o 10,8% względem 10 640 rok wcześniej. Zgodnie ze zaktualizowanymi planami ekspansji potencjał połączonych rynków polskiego i rumuńskiego to blisko 27 tys. sklepów, co w długim terminie oznacza możliwość podwojenia sieci sklepów zarządzanej przez Grupę. Możliwe są fuzje i przejęcia wspierające rozwój podstawowej działalności, jednak priorytetem Grupy pozostaje ekspansja organiczna, zakończono.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews