Grupa Pracuj szacuje, że wartość godziwa udziałów w Beamery uległa obniżeniu o kwotę ok. 29,5 mln zł względem wyceny na 31 grudnia 2022 r.; w związku z tym, biorąc pod uwagę wpływ odroczonego podatku dochodowego, Grupa Pracuj szacuje, że wynik finansowy netto Grupy oraz spółki za 2023 r. ulegnie obniżeniu o ok. 23,9 mln zł, podała spółka.

„Obniżenie wartości godziwej udziałów w Beamery wynika z odniesienia wyceny do aktualnych mnożników stosowanych do wyceny spółek podobnych do Beamery i transakcji na udziałach takich spółek, a także umocnienia kursu złotego do dolara amerykańskiego. Udziały w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach spółka wycenia w oparciu o poziom 3 hierarchii wartości godziwej, w związku z czym dane wejściowe do wyceny nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych” – czytamy w komunikacie.

Ostateczny wynik finansowy netto spółki i grupy za rok 2023 r. oraz wartość aktywów spółki i grupy na dzień 31 grudnia 2023 r. zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2023 r., których publikacja została zaplanowana na 4 kwietnia 2024 r., podano także.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej najważniejsze marki to Pracuj.pl – największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua – wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter – wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews