Aktywa funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro, w ramach których inwestowane są wpłaty uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wynoszą blisko 500 mln zł, podał Nationale-Nederlanden.

„Pozostajemy liderem wśród prywatnych instytucji finansowych uczestniczących w PPK. Firmy, które zdecydowały się powierzyć nam prowadzenie PPK w swojej organizacji mogą liczyć na wsparcie i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu produktami emerytalnymi. Oferujemy zaangażowanie ekspertów PPK, jak również specjalnie przygotowane aplikacje do obsługi PPK, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, a także materiały informacyjne i obsługowe w tym zakresie. Ten aspekt edukacyjny jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ liczymy na większą partycypację pracowników w programie w przyszłości” – powiedział wiceprezes Nationale-Nederlanden PTE Paweł Giza, cytowany w komunikacie.

Nationale-Nederlanden PTE zawarło umowy z ponad 4 400 przedsiębiorstwami w ramach wdrażania PPK, co oznacza ok. 300 tysięcy uczestników. Na początku 2021 r. uruchomiono fundusz dla najmłodszych uczestników Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2065, przypomniano.

PPK jako pierwsze wprowadziły firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, które musiały podjąć decyzję do 25 października 2019 roku. W II i III etapie wdrażania PPK małe i średnie przedsiębiorstwa musiały wybrać dostawcę PPK dla swoich pracowników do 27 października. W kolejnym etapie udział wezmą pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych, które czas na podjęcie decyzji będą miały odpowiednio do 23 kwietnia 2021 roku i 26 marca 2021 r.

Źródło: ISBnews