Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 1,7% m/m do 225,6 mld zł na koniec kwietnia 2024 roku, podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 2%.

„W kwietniu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o 1,7% czyli o 3,82 mld zł do 225,6 mld zł – najwyższego poziomu od reformy OFE w lutym 2014 roku. Największy w tym udział miał dodatni wynik z zarządzania szacowany na 4,3 mld zł. Na minus zadziałały ujemne przepływy między OFE a ZUS-em” – czytamy w raporcie.

„OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, poradziły sobie bardzo dobrze. W kwietniu zarobiły średnio 2%, czyli niemal tyle co w marcu (2,1%). W ciągu 12 miesięcy osiągnęły średnio 35,6-proc. stopę zwrotu” – czytamy dalej.

Indeks szerokiego rynku WIG bił w kwietniu kolejne rekordy wszech czasów, zarówno intradayowo, jak i na zamknięciach sesji, zbliżając się do 85,4 tys. punktów. Ostatecznie zakończył miesiąc nieco niżej, i tak jednak w całym miesiącu zyskał 2,2%. Najlepiej poradziły sobie spółki spoza głównych indeksów, bowiem WIG20 zyskał nieco mniej, ale również solidne 1,65%, natomiast indeksy średnich i małych spółek zakończyły kwiecień na niewielkich minusach, sięgających odpowiednio -0,65% oraz -0,13%, podkreślono w materiale.

„OFE kontynuują serię dobrych wyników, w kwietniu zarobiły 2%, w ciągu ostatnich 12 miesięcy 36,5%. Rynek kapitałowy potrafi dawać wysokie stopy zwrotu, co jest szczególnie ważne w kontekście naszej potrzeby kumulowania dodatkowych oszczędności emerytalnych. W kwietniu 2024 roku wartość aktywów OFE zwiększyła się o 1,7% do 225,6 mld zł. Trwające do końca lipca okno transferowe, które pozwala na skorzystanie z oferty OFE, jest dobrą okazją do przyjrzenia się finansowemu zabezpieczeniu swojej starości i podjęcia odpowiednich kroków do jego poprawy. Warto mieć świadomość, że dzisiejsze dobre decyzje mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej jakości naszego życia” – skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.

Źródło: ISBnews