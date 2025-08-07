Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 644,3 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2025 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 688,6 mln zł.

„Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 368,9 mln zł;

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 103,6 mln zł

łącznie 3 472,5 mln zł.

2. Fundusze dedykowane 13,3 mln zł.

3. Portfele instrumentów finansowych 2 158,5 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Według stanu na 31 lipca 2025 r. Skarbiec TFI zarządzało 19 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 4 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Źródło: ISBnews