Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły w lutym o 0,14 mld zł (-0,1% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 273,1 mld zł, podały Analizy. Na 850 funduszy 220 wypracowało zysk.

„W lutym na rynkach po dezinflacyjnej euforii z początku roku nie było już śladu. Lutowe odczyty inflacji rozczarowały, koniunktura w przetwórstwie poprawiła się, rynek pracy wciąż pozostawał silny, a to były solidne argumenty za dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej przez główne banki centralne, zwłaszcza Fed. Inwestorzy ponownie zaczęli się tego obawiać. W efekcie rentowności obligacji rosły, a ceny akcji amerykańskich spadały. Umacniał się także dolar i taniało złoto” – czytamy w raporcie.

„W lutym zaledwie 220 spośród ponad 850 krajowych funduszy wypracowało zysk. Wśród nich znalazły się niektóre fundusze dłużne (m.in. polskich papierów skarbowych krótkoterminowych). Równocześnie to właśnie do funduszy dłużnych klienci wpłacili w lutym najwięcej nowych środków (ok. 650 mln zł), z czego większość zasiliła portfele funduszy obligacji krótkoterminowych” – czytamy również.

Dodatnie wyniki inwestycyjne w połączeniu z napływami sprawiły, że aktywa w segmencie funduszy dłużnych wzrosły w lutym o ponad 0,6 mld zł (0,8%) i na koniec miesiąca wyniosły 84,8 mld zł, co stanowi 30,8% udziału w rynku. Największy nominalny wzrost aktywów zanotowały fundusze dłużne uniwersalne (o 0,8 mld zł). Najmocniej z kolei skurczyły się aktywa funduszy obligacji długoterminowych (-0,1 mld zł). Aktywa funduszy dłużnych zagranicznych zmniejszyły się w tym czasie o ok. 40 mln zł, podano.

„W ubiegłym miesiącu koniunktura sprzyjała też europejskim rynkom akcji (również polskich), ale nie była zbyt łaskawa dla inwestujących na Wall Street. To znalazło odzwierciedlenie w wynikach funduszy akcyjnych. Na niemal 240 produktów z tego segmentu (inwestujących zarówno w Polsce, jak i za granicą) w lutym na plusie znalazło się jedynie 90 z nich. Równocześnie w tym segmencie produktów nie obserwowaliśmy w lutym dużych napływów. Fundusze akcji polskich miały ok. 60-milionową przewagę umorzeń, a fundusze akcji zagranicznych – ponad 50-milionową przewagę wpłat. W efekcie obu tych czynników (sprzedaży i wyników inwestycji) aktywa w całym segmencie funduszy akcji spadły o 0,2 mld zł i na koniec miesiąca wyniosły 29,5 mld zł. To zapewnia im 10,8-proc. udział w rynku” – czytamy również.

Aktywa funduszy mieszanych spadły w lutym o ponad 0,3 mld zł (-0,9%) i na koniec miesiąca wyniosły 35,3 mld zł. W tym przypadku spadek aktywów to rezultat zarówno ujemnych wyników zarządzania, jak i odpływu klientów. W lutym bilans wpłat i wypłat w tym segmencie produktów wyniósł ok. -10 mln zł, podano.

Największy spadek wartości aktywów w ujęciu procentowym (-10%) zanotowały w lutym fundusze surowcowe, dla których ubiegły miesiąc był wyjątkowo trudny. Największe straty w ujęciu średnim przyniosły w lutym fundusze metali szlachetnych, które straciły w miesiąc 9,4%. To rezultat spadku cen zarówno złota, jak i srebra. Równocześnie luty był dziewiątym z rzędu miesiącem z przewagą umorzeń w tym segmencie produktów. Tym razem wyniosła ona ok. -120 mln zł. W efekcie, aktywa funduszy surowcowych skurczyły się łącznie o 0,4 mld zł, podano.

W tym czasie aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu wzrosły o 15 mln zł, czyli o 0,3% m/m, i na koniec lutego wyniosły 5,8 mld zł, podano również.

W ubiegłym miesiącu wzrosły też aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK. Wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się w lutym o 1,6%, do 11,4 mld zł. Ich udział w rynku wynosi 4,2%, wskazano.

„W tym czasie wartość aktywów funduszy aktywów niepublicznych spadła minimalnie (o zaledwie 30 mln zł), do poziomu 98,1 mld zł” – czytamy również

Źródło: ISBnews