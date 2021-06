Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wzrosła łącznie o 0,9% tj. 2,9 mld zł w skali miesiąca i wyniosła 304,9 mld zł na koniec maja, podały Analizy

„Dzięki napływom i efektom zarządzania na koniec maja 2021 roku aktywa funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 304,9 mld zł. Wzrost ten dotyczył funduszy detalicznych, których aktywa zwiększyły się o niemal 2,2 mld zł (fundusze te pozyskały 1,2 mld zł netto). Aktywa funduszy niedetalicznych w tym czasie nie uległy większym zmianom. W efekcie na koniec maja cały rynek odnotował wzrost wartości zarządzanych środków łącznie o prawie 2,9 mld zł, czyli 0,9%” – czytamy w raporcie.

Największy przyrost w ujęciu wartościowym – o 1,9 mld zł – odnotowały fundusze akcyjne. Środki w nich zgromadzone osiągnęły poziom ponad 32,7 mld zł.

„To efekt zarówno dobrej koniunktury na rynkach akcji, ale też napływów – łącznie w maju klienci wpłacili do nich około 0,7 mld zł netto. Choć nowe środki płyną głównie do funduszy akcji zagranicznych (w maju pozyskały prawie 0,5 mld zł), to ostatnie dwa miesiące były udane także dla funduszy inwestujących na warszawskiej giełdzie. W maju klienci wpłacili do nich prawie 190 mln zł, z czego do funduszy akcji małych i średnich spółek – 150 mln zł netto (najwięcej od 2015 roku)” – czytamy dalej.

Aktywa funduszy dłużnych spadły o 1,3 mld zł w skali miesiąca do 118,5 mld zł na koniec maja.

W przypadku funduszy mieszanych aktywa zwiększyły się o ponad 1 mld zł. Do funduszy tych od kilku miesięcy napływa po kilkaset milionów złotych nowego kapitału, ale w maju bilans sprzedaży był najwyższy od blisko ośmiu lat i wyniósł prawie 0,7 mld zł. Dobry miesiąc mają też fundusze surowcowe, których aktywa zwiększyły się o 366 mln zł, zaznaczono.

Wartość funduszy zdefiniowanej daty PPK, zasilanych sukcesywnie wpłatami pracowników i pracodawców wzrosła w maju o 12% do 4,1 mld zł.

