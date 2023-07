Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w kwietniu o 3,7 mld zł (+1,3% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 291,5 mld zł, podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we wspólnym raporcie.

„Od października ub.r. wraz ze wzrostami na rynkach akcji i obligacji rosną aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych (z przerwą w lutym br.) W samym czerwcu powiększyły się o 3,7 mld zł (+1,3%) i na koniec miesiąca przekroczyły 291,5 mld zł. W sumie od początku roku powiększyły się łącznie o 22 mld zł, a licząc od października ubiegłego roku – o ponad 30 mld zł” – czytamy w raporcie.

Szeroki indeks warszawskiej giełdy WIG zwyżkował o 8%, a WIG20 o 8,8%, indeksy mWIG40 i sWIG80 wzrosły o odpowiednio: 6,6% oraz 3,4%. Na rynku polskich obligacji koniunktura w czerwcu była stabilna. Rentowność 10-letnich papierów skarbowych spadła poniżej 5,8%, a indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu TBSP wzrósł o 1,4%, przypomniano.

„Pozytywnie na stan aktywów wpłynęły także nabycia jednostek i certyfikatów. W czerwcu inwestorzy wpłacili do funduszy 1,8 mld zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najwięcej nowego kapitału pozyskały fundusze dłużne, i to one odnotowały największy przyrost aktywów w ujęciu nominalnym (o 2,4 mld zł, czyli 2,6% do 93,8 mld zł)” – czytamy dalej.

Podobnie jak w maju w ujęciu nominalnym największy wzrost aktywów zanotowały fundusze dłużne uniwersalne (o 1,2 mld zł versus 1,6 mld zł w maju) oraz skarbowe długoterminowe (+0,6 mld zł). Po pierwszych oznakach poprawy w grupie funduszy obligacji korporacyjnych w maju (symboliczny wzrost aktywów po 16 miesiącach spadków), w czerwcu wzrost aktywów był już znaczny. W ujęciu nominalnym wartość aktywów w nich zgromadzonych wzrosła o solidne 265 mln zł, co odpowiada dynamice na poziomie 3,3%, podano także.

„Na drugim miejscu pod względem przyrostu aktywów w ujęciu nominalnym znalazły się fundusze akcyjne i to mimo ujemnego salda wpłat i wypłat. Bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągnięte dzięki korzystnej koniunkturze na rynkach akcji pozwoliły na przyrost aktywów o 1,6 mld zł, co odpowiada dynamice na poziomie solidnych 5,2%. Na koniec miesiąca fundusze akcyjne zarządzały ponad 32,5 mld zł, czyli 11,2% rynku. Za czerwcowy wzrost w większym stopniu odpowiadały fundusze akcji polskich (+1,1 mld zł do 18,6 mld zł). W tym czasie aktywa funduszy akcji zagranicznych wzrosły o 0,5 mld zł do 13,9 mld zł” – napisano też w materiale.

Większość z funduszy mieszanych odnotowała dodatnie wyniki, dodatkowo klienci więcej środków wpłacili, niż wypłacili. W efekcie wartość aktywów w nich zgromadzona wzrosła o prawie 0,95 mld zł, czyli 2,6% do blisko 37 mld zł. Nieznacznie, bo o 86 mln zł wzrosły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz sekurytyzacyjne (59 mln zł), podano także.

Spadek aktywów odnotowały dwa segmenty: fundusze aktywów niepublicznych (o -2,3 mld zł, przez co ich wartość spadła poniżej progu 100 mld zł) oraz fundusze surowcowe – o 71 mln zł do 3,06 mld zł, podano również.

„Najwyższą dynamikę aktywów ze wszystkich typów funduszy odnotowały natomiast fundusze zdefiniowanej daty PPK – systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się w czerwcu o ponad 1 mld zł (+7,7%) do niemal 14,5 mld zł. Ich udział w rynku sięgnął 5%” – czytamy również.

Źródło: ISBnews