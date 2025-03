Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły do 393,58 mld zł na koniec lutego 2025 r. (+1,4% m/m), podały Analizy i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

„Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych rosną nieprzerwanie od dwóch lat. W lutym zwiększyły się o ponad 5,5 mld zł, osiągając na koniec miesiąca poziom 393,6 mld zł. Jeśli dotychczasowa dynamika się utrzyma, już wkrótce aktywa pod zarządzaniem TFI przekroczą psychologiczną granicę 400 mld zł” – czytamy w raporcie.

„Przez ostatnie 24 miesiące łączny przyrost aktywów wyniósł 118 mld zł” – podkreślono w materiale.

Lutowy wynik to efekt zarówno dodatnich wyników sprzedażowych, jak i inwestycyjnych. To był bowiem nerwowy, ale ostatecznie udany miesiąc dla inwestorów. Niemal 80% funduszy inwestycyjnych zanotowała w lutym dodatnie stopy zwrotu. W całym segmencie produktów dłużnych (inwestujących w Polsce i za granicą), zaledwie 4 fundusze zanotowały straty, a powodem była siła złotego. Szacujemy, że wyniki zarządzania powiększyły w lutym stan aktywów krajowych funduszy łącznie aż o ok. 2,7 mld zł. Nieco wyższe były napływy. W lutym fundusze inwestycyjne pozyskały łącznie 3,1 mld zł nowego kapitału (w porównaniu do 3,7 mld zł w styczniu), wymieniono w raporcie.

Luty sprzyjał inwestującym w fundusze dłużne. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła do 4,2%, niemieckich do 2,41%, a polskich do 5,76%. Indeks IROS, obejmujący polskie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, wzrósł o 0,8%. Najwięcej w ujęciu średnim zarobiły fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych (+1,1%) oraz fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne (+1%). W segmencie funduszy dłużnych polskich nie stracił nikt. Niezmiennie fundusze dłużne cieszą się też największą popularnością wśród polskich inwestorów. W lutym napłynęło do nich łącznie ponad 3 mld zł netto. W efekcie obu tych czynników (wyników zarządzania i sprzedażowych) wzrost aktywów w segmencie funduszy dłużnych sięgnął w lutym prawie 4 mld zł (+2,5% m/m), wskazano również.

„Koniunktura na GPW w pierwszej połowie lutego była wręcz szampańska. Indeksy pięły się w górę, bijąc rekordy wszech czasów, na fali optymizmu zagranicznych graczy związanego z potencjalnym zakończeniem wojny w Ukrainie. Nastroje popsuły się pod koniec miesiąca, co wiązać można m.in. z polityką handlową Donalda Trumpa. Ostatecznie jednak głównym indeksom udało się zakończyć luty na solidnych plusach. WIG zyskał 5,3%, WIG20 niemal 6% a sWIG80 i mWIG40 zwyżkowały o – odpowiednio – 3,2% i 4,6%. Europejskie rynki akcji, mimo niepewnej sytuacji gospodarczej, także utrzymały dobrą passę. Nieprzewidywalność polityki administracji Trumpa nie sprzyjała natomiast nastrojom na Wall Street. To znalazło odbicie w wynikach funduszy akcji. Najwięcej zarobiły fundusze akcji polskich, najgorzej wypadły fundusze akcji amerykańskich. Mimo dobrych wyników w lutym inwestorzy wypłacili z funduszy akcji niemal -0,3 mld zł. Za ujemnym wynikiem stoi przewaga umorzeń z funduszy akcji polskich, z których największe odnotował fundusz dedykowany Allianz Akcyjny (-0,1 mld zł). Nieco lepiej wyglądała sprzedaż funduszy akcji zagranicznych, które odnotowały niewielką przewagę wpłat. W rezultacie w lutym aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o niespełna 0,3 mld zł (+0,7% m/m)” – czytamy dalej.

Wzrost aktywów w lutym zanotowały także fundusze mieszane, a więc takie, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje. W ubiegłym miesiącu większość z nich zanotowała zyski, równocześnie klienci więcej środków do nich wpłacili niż wypłacili. W lutym napłynęło do ich portfeli 0,2 mld zł. W efekcie wartość ich aktywów wzrosła o ponad 0,7 mld zł (+1,7% m/m), podano dalej.

„Solidny wzrost aktywów, bo łącznie o 1 mld zł (+3,6% m/m), odnotowały w lutym fundusze zdefiniowanej daty PPK – systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców” – napisano także w raporcie.

Skromny wzrost aktywów (+98 mln zł) zanotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu, a spadek o podobnej wielkości (-95 mln zł) dotknął aktywów funduszy surowcowych. Spadek aktywów dotyczył z kolei funduszy aktywów niepublicznych (-0,5 mld zł), wskazano.

