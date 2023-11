Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły łącznie o ponad 4,3 mld zł (+1,4%) i sięgnęły 307,98 mld zł w październiku br., podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we wspólnym raporcie. Od początku 2023 roku aktywa krajowych funduszy wzrosły łącznie o ponad 38 mld zł.

„W październiku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły łącznie o 4,3 mld zł (+1,4%) i sięgnęły niemal 308 mld zł. Do rekordowego poziomu (wrzesień 2021 r.), kiedy warte były ponad 314 mld zł, brakuje już zatem coraz mniej. Jeśli koniunktura na rynkach wciąż będzie dopisywać, to jest spora szansa, że w tym roku rekord ten zostanie pobity” – czytamy w raporcie.

W październiku drożały polskie akcje i obligacje, w siłę rósł też złoty. To reakcja inwestorów na wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. WIG20 skoczył w miesiąc o 12%, a WIG o 9% i były to największe miesięczne zwyżki tych indeksów od listopada 2022 r. W tym czasie giełdy zagraniczne pod przewodnictwem Wall Street trzeci miesiąc z rzędu kontynuowały korektę. Amerykański S&P 500 spadł o 3%, niemiecki DAX – o 4,4%, a francuski CAC40 i brytyjski FTSE250 o niespełna 7%.

„Niespokojnie było też na rynku długu. Wystarczy powiedzieć, że rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich na moment przekroczyła pułap 5%, poziom najwyższy od lipca 2007 r. Takie otoczenie znalazło odbicie w wynikach funduszy inwestycyjnych – co drugi wypracował w październiku dodatnią stopę zwrotu. Szacujemy, że wyniki zarządzania powiększyły w ubiegłym miesiącu stan aktywów krajowych funduszy łącznie o ok. 2,2 mld zł. Dopisali też sami klienci, którzy na zakupy jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów wydali w październiku 1,8 mld zł” – czytamy dalej.

Październik był trzecim miesiącem przeceny na zagranicznych rynkach długu. W tym czasie zyskiwały na wartości polskie papiery skarbowe. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,65%. W październiku Rada Polityki Pieniężnej ścięła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. W takich warunkach trzy czwarte spośród około 200 krajowych produktów z segmentu dłużnego znalazło się w październiku na plusie. Równocześnie do funduszy dłużnych klienci wpłacili łącznie 1,8 mld zł. Gros środków trafiło do produktów obligacji krótkoterminowych (+1,4 mld zł), czyli o niższym ryzyku.

W efekcie obu tych czynników (wyników zarządzania i sprzedażowych) wzrost aktywów w segmencie funduszy dłużnych sięgnął w październiku 2,1 mld zł (+2%). Na koniec ubiegłego miesiąca w ich portfelach ulokowane było łącznie 103,7 mld zł, a najmocniej powiększyły się w tym czasie aktywa funduszy skarbowych krótkoterminowych (+860 mln zł) oraz dłużnych uniwersalnych (+650 mln zł). W jednej grupie odnotowano nieznaczny spadek aktywów – o 23 mln zł skurczyły się portfele funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych, wskazano także.

„W październiku giełdy zagraniczne kontynuowały spadki. W takim otoczeniu o zyski łatwo nie było i próżno ich szukać w segmencie funduszy akcji zagranicznych. Na około 150 takich rozwiązań, jedynie kilka wyszło nad kreskę. W tym czasie warszawska giełda brylowała, co wspierało wyniki funduszy akcji polskich – większość z nich wypracowała solidne zyski. Dopisali też wreszcie sami klienci. W październiku do funduszy akcji wpłacili łącznie niemal 240 mln zł netto i był to pierwszy dodatni wynik sprzedaży w tym segmencie od 8 miesięcy. Najwięcej pieniędzy trafiło do funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii (146 mln zł). W efekcie wyników zarządzania i sprzedażowych wartość aktywów funduszy akcyjnych wzrosła w październiku o 0,9 mld zł (+2,9%) do poziomu 32,1 mld zł” – czytamy w materiale.

Wzrost aktywów (+0,4 mld zł) zanotowały także fundusze mieszane. Część z nich wypracowała dodatnie wyniki, ale równocześnie klienci więcej środków z nich wypłacili niż wpłacili (-52 mln zł). W efekcie wartość aktywów w nich zgromadzona wyniosła na koniec miesiąca 38,2 mld zł. O 41 mln zł spadły z kolei aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu i o niecałe 50 mln zł skurczyły się portfele funduszy wierzytelności. Niewielki wzrost aktywów (6 mln zł) odnotował w tym czasie segment funduszy surowcowych.

Ogromny wzrost aktywów, bo o ponad 1 mld zł (+6,5%), odnotowały w październiku również fundusze zdefiniowanej daty PPK – systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich środków przekroczyła na koniec miesiąca 16,7 mld zł. Ich udział w rynku sięgnął z kolei 5,4%.

Niezmiennie najwięcej aktywów netto w segmencie rynku kapitałowego ma pod zarządzaniem PKO TFI (38,2 mld zł). Na drugim miejscu jest Goldman Sachs TFI, które posiada ponad 25,6 mld zł. Na rynku niepublicznym liderem pozostaje Ipopema TFI (55,4 mld zł), zakończono.

Źródło: ISBnews