Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła o ponad 5 mld zł, tj. 2%, m/m do 257,7 mld zł na koniec lipca, podały Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

„Wzrost aktywów to zasługa wysokich napływów do funduszy (według szacunków Analiz Online było to rekordowe 4 mld zł netto) i wzrostu wartości środków w wyniku trwającej hossy na rynkach akcji i spadających rentowności (a więc rosnących cen) obligacji skarbowych” – czytamy w raporcie.

Aktywa wzrosły prawie we wszystkich głównych segmentach funduszy. Pod względem wartościowym najmocniej w funduszach dłużnych, w których obecnie ulokowane jest 91,2 mld zł, tj. o 3,3 mld zł więcej niż przed miesiącem, podkreślono.

„Czwarty miesiąc z rzędu rośnie kwota pieniędzy zgromadzonych w funduszach akcji i mieszanych. Pomaga w tym „pocovidowa” hossa i niskie stopy procentowe, które zniechęcają do trzymania oszczędności na lokatach. Pod względem procentowym aktywa najmocniej urosły w segmencie funduszy surowcowych, a to za sprawą szybujących cen złota i akcji spółek, które je wydobywają” – czytamy także.

