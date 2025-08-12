Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 2,5% m/m do 391,47 mld zł na koniec lipcu 2025 r., podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

„W lipcu 2025 r. aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o solidne 2,5% do poziomu 391,5 mld zł. To zasługa bardzo dobrych wyników, ale przede wszystkim rekordowej – sięgającej +6 mld zł netto – sprzedaży. W lipcu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 9,6 mld zł. Do rekordu z lutego brakuje już tylko nieco ponad 2 mld zł. Wzrostowi sprzyjała zarówno dobra koniunktura rynkowa, jak i napływ nowych środków” – czytamy w raporcie.

W lipcu główne indeksy akcji na światowych giełdach rosły, niekiedy wspinając się nawet na historyczne szczyty, wskazano.

„Na rynkach długu również można było zarobić. Złoto pozostawało stabilne po wcześniejszych rekordach. W sumie niespełna 80% funduszy inwestycyjnych wypracowała dodatnie stopy zwrotu. Szacujemy, że fundusze zarobiły dla swoich klientów ok. 3,6 mld zł zysków, a saldo wpłat i wypłat wyniosło rekordowe 6 mld zł” – czytamy dalej.

Najwyższą dynamikę aktywów odnotowały w lipcu fundusze dłużne, które w miesiąc powiększyły aktywa o 4% do 183,4 mld zł. Ich udział w rynku wzrósł do 46,9%.

„To głównie efekt rekordowych napływów nowych środków szczególnie do funduszy obligacji krótkoterminowych (łącznie +5,6 mld zł). Sprzyjające były także warunki rynkowe, średnie stopy zwrotu funduszy krótkoterminowych wyniosły 0,7-0,8%” – skomentowano w materiale.

Aktywa funduszy PPK zarządzanych przez TFI w miesiąc przyrosły o 3,3%, głównie dzięki wpłatom pracowników i pracodawców (prawie +0,5 mld zł netto), ale również dzięki wysokim wynikom zarządzania, dodano.

„Na trzecim miejscu pod względem dynamiki znalazły się fundusze mieszane, których aktywa wzrosły o 2% do 48,4 mld zł, także zasilone sporymi napływami od klientów. W innej sytuacji znalazły się fundusze akcyjne, które odnotowały wzrost aktywów pod zarządzaniem o +1,4%, mimo trwającego odpływu środków. To zasługa atrakcyjnych stóp zwrotu. W lipcu główne indeksy akcji na światowych giełdach rosły, niekiedy wspinając się nawet na historyczne szczyty. Najwięcej zyskały fundusze akcji azjatyckich bez Japonii – średnio +3,6%, a akcji amerykańskich czy Nowej Europy – po 3%. To był także dobry miesiąc dla funduszy akcji polskich, które zyskały średnio 2,5%” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews